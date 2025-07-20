Усик провел дуэль взглядов с Джейком Полом после победы над Дюбуа

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса.
Усик переехал Дюбуа и готов к трилогии с Фьюри. Да как он это творит?
Джейк Пол: «Сначала Джошуа, потом Усик».
В ночь на 20 июля Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После поединка на ринг поднялся блогер и боксер Джейк Пол — он устроил битву взглядов с Усиком.
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса.
Усик переехал Дюбуа и готов к трилогии с Фьюри. Да как он это творит?
Джейк Пол: «Сначала Джошуа, потом Усик».