Усик провел дуэль взглядов с Джейком Полом после победы над Дюбуа

В ночь на 20 июля Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После поединка на ринг поднялся блогер и боксер Джейк Пол — он устроил битву взглядов с Усиком.