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Усик провел дуэль взглядов с Джейком Полом после победы над Дюбуа

В ночь на 20 июля Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После поединка на ринг поднялся блогер и боксер Джейк Пол — он устроил битву взглядов с Усиком.

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Источник: Спортс"

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса.

Усик переехал Дюбуа и готов к трилогии с Фьюри. Да как он это творит?

Джейк Пол: «Сначала Джошуа, потом Усик».