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Шакур Стивенсон: «Усик — это невероятно. 38 лет, никто не знает, как с ним справиться. Пример для подражания»

«Братан, это невероятно, 38 лет, прирожденный тяжеловес с навыками, с которыми не знают, как справиться. Отличный пример для подражания!» — написал Шакур Стивенсон.

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Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Усик переехал Дюбуа и готов к трилогии с Фьюри. Да как он это творит?