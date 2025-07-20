Усик — о роли спорта и религии: «Давно верю в Бога. Но я был злым ребенком до того, как начал заниматься боксом. Спорт изменил мою душу»

Когда кто-то хочет мне нагрубить или напакостить, я знаю, что он проиграет. Потому что я просто ухожу, чтобы не натворить всяких дел. В этот момент думаю: «Ух, надо было шарахнуть ему по голове!» Но позже понимаешь, как хорошо, что этого не сделал", — сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.