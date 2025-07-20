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Усик — о роли спорта и религии: «Давно верю в Бога. Но я был злым ребенком до того, как начал заниматься боксом. Спорт изменил мою душу»

"Я давно верю в Бога. Но я был злым ребенком до того, как начал заниматься боксом. Спорт изменил мою душу и кругозор. Я познал и начал чувствовать больше любви. Мне казалось, что жизнь очень несправедливая, потому что в детстве приходилось тяжело.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Я давно верю в Бога. Но я был злым ребенком до того, как начал заниматься боксом. Спорт изменил мою душу и кругозор. Я познал и начал чувствовать больше любви. Мне казалось, что жизнь очень несправедливая, потому что в детстве приходилось тяжело. Сейчас я считаю иначе и знаю, что господь милосерден.

Когда кто-то хочет мне нагрубить или напакостить, я знаю, что он проиграет. Потому что я просто ухожу, чтобы не натворить всяких дел. В этот момент думаю: «Ух, надо было шарахнуть ему по голове!» Но позже понимаешь, как хорошо, что этого не сделал", — сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли».

Чемпионский рев Усика — после того, как упал на колени и заплакал.

Усик переехал Дюбуа и готов к трилогии с Фьюри. Да как он это творит?