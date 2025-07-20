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Ломаченко поздравил Усика: «Машина! Стабильность — признак мастерства!»

«Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства! Лучший!» — написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.

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Источник: Спортс"

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли».

Усик vs Джейк Пол — это шутка такая?

Нокаут Усика — эталон. У него даже есть название «Иван».