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Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре в соглавном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. Австралиец отказался продолжать бой после седьмого раунда

В Лас-Вегасе на вечере бокса прошел бой в первом среднем весе за пояс чемпиона мира по версии WBC между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой.

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Источник: Спортс"

Поединок закончился победой Фундоры — Цзю отказался продолжать бой после седьмого раунда. В первом раунде Тим побывал в нокдауне.

В марте-2024 Цзю проиграл Фундоре единогласным решением судей. То поражение стало первым в карьере Цзю.