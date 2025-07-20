Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре в соглавном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. Австралиец отказался продолжать бой после седьмого раунда

Поединок закончился победой Фундоры — Цзю отказался продолжать бой после седьмого раунда. В первом раунде Тим побывал в нокдауне.
В марте-2024 Цзю проиграл Фундоре единогласным решением судей. То поражение стало первым в карьере Цзю.
В Лас-Вегасе на вечере бокса прошел бой в первом среднем весе за пояс чемпиона мира по версии WBC между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой.
Поединок закончился победой Фундоры — Цзю отказался продолжать бой после седьмого раунда. В первом раунде Тим побывал в нокдауне.
В марте-2024 Цзю проиграл Фундоре единогласным решением судей. То поражение стало первым в карьере Цзю.