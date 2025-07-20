Тим Цзю проиграл три из четырех последних боев. Дважды — Фундоре

Для Цзю это поражение стало третьим в четырех последних поединках: он дважды проиграл Фундоре, еще раз — Бахраму Муртазалиеву.
В марте-2024 Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей. То поражение стало первым в профессиональной карьере.
В Лас-Вегасе на вечере бокса прошел бой в первом среднем весе между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой.
Для Цзю это поражение стало третьим в четырех последних поединках: он дважды проиграл Фундоре, еще раз — Бахраму Муртазалиеву.
В марте-2024 Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей. То поражение стало первым в профессиональной карьере.