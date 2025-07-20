Дастин Порье завершил карьеру. Он выступал в UFC с 2011 года

Для Порье этот поединок стал последним в профессиональной карьере. Он выступал в UFC c 2011 года, а в MMA — c 2009-го. Его рекорд — 30−9−1 (NC).
Порье трижды дрался за полноценный пояс UFC в легком весе, но ни разу не выиграл. В апреле-2019 он стал временным чемпионом, победив Холлоуэя.
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