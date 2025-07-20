Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дастин Порье завершил карьеру. Он выступал в UFC с 2011 года

В Новом Орлеане завершился UFC 318, который возглавил бой за пояс BMF между легковесами Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Для Порье этот поединок стал последним в профессиональной карьере. Он выступал в UFC c 2011 года, а в MMA — c 2009-го. Его рекорд — 30−9−1 (NC).

Порье трижды дрался за полноценный пояс UFC в легком весе, но ни разу не выиграл. В апреле-2019 он стал временным чемпионом, победив Холлоуэя.

Ян, Порье или О’Мэлли — кто лучший боксер в UFC?

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше