Холлоуэй — после победы над Порье на UFC 318: «Это не мой момент. Отдайте микрофон Дастину!»

Напомним, поединок с Холлоуэем стал последним для Дастина Порье в спортивной карьере.
Макс Холлоуэй победил Дастина Порье в поединке за титул BMF на UFC 318.
Дастин Порье завершил карьеру. Он выступал в UFC с 2011 года.
«Эй-эй-эй, погодите. Спасибо Луизиане за гостеприимство. Но это не мой момент. Я закончил говорить, это момент ухода Дастинана пенсию. Оставьте его этому парню», — сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй после победы над Порье.
Напомним, поединок с Холлоуэем стал последним для Дастина Порье в спортивной карьере.
Макс Холлоуэй победил Дастина Порье в поединке за титул BMF на UFC 318.
Дастин Порье завершил карьеру. Он выступал в UFC с 2011 года.