Холлоуэй — после победы над Порье на UFC 318: «Это не мой момент. Отдайте микрофон Дастину!»

«Эй-эй-эй, погодите. Спасибо Луизиане за гостеприимство. Но это не мой момент. Я закончил говорить, это момент ухода Дастинана пенсию. Оставьте его этому парню», — сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй после победы над Порье.