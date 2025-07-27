Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген»

Что дальше? Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген. Кори я уже победил, так что жду чемпиона", — сказал в октагоне боец UFC Петр Ян.
Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.
Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген подерутся 5 октября на UFC 320.
UFC Abu Dhabi: Уиттакер против де Риддера, Ян победил Макги, Шара Буллет победил Баррио.
Ян идет за 3-й победой подряд, Шара Буллет кроваво вернулся после поражения. Шумный UFC в Абу-Даби.