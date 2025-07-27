Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген»

"У меня был сильный оппонент. Сложный бой.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Что дальше? Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген. Кори я уже победил, так что жду чемпиона", — сказал в октагоне боец UFC Петр Ян.

Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген подерутся 5 октября на UFC 320.

UFC Abu Dhabi: Уиттакер против де Риддера, Ян победил Макги, Шара Буллет победил Баррио.

Ян идет за 3-й победой подряд, Шара Буллет кроваво вернулся после поражения. Шумный UFC в Абу-Даби.