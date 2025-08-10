Ричмонд
В Японии умер второй за два дня боксер

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался после поединка с соотечественником Едзи Сайто. Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в социальной сети Х.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: КФБ

«WBA оплакивает кончину японского боксера Хиромасы Уракавы, трагически скончавшегося от травм, полученных в бою с Едзи Сайто 2 августа в зале Коракуэн в Токио», — указано в сообщении. Спортсмен умер после черепно-мозговой травмы.

Это уже вторая смерть боксера в Японии за два дня — до этого от полученных травм скончался Сигэтоси Котари, принимавший участие в том же турнире, что и Уракава.

До этого умер советский чемпион мира по борьбе Владимир Попов. На его счету также бронза Олимпиады-1988, два чемпионства Европы и два чемпионства СССР. После окончания спортивной карьеры он работал тренером в Швеции и Австралии, после чего вернулся в Россию.