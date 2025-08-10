В Японии умер второй за два дня боксер

До этого умер советский чемпион мира по борьбе Владимир Попов. На его счету также бронза Олимпиады-1988, два чемпионства Европы и два чемпионства СССР. После окончания спортивной карьеры он работал тренером в Швеции и Австралии, после чего вернулся в Россию.