Чимаев — уроженец села Гвардейское Чеченской Республики. В 16 лет он переехал в Швецию. Сейчас выступает под флагом ОАЭ.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
Чимаев не заметил чемпиона и забрал пояс UFC. Одно из самых доминирующих выступлений в титульниках.
Уайт не ислючает, что Чимаев подерется в октябре: «Я бы определенно подумал об Абу-Даби».
