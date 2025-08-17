Ричмонд
Конор поздравил Чимаева с поясом UFC: "Первый чемпион из Чечни!

«Первый чемпион UFC из Чечни! Поздравляю!» — написал в соцсетях бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Чимаев — уроженец села Гвардейское Чеченской Республики. В 16 лет он переехал в Швецию. Сейчас выступает под флагом ОАЭ.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Чимаев не заметил чемпиона и забрал пояс UFC. Одно из самых доминирующих выступлений в титульниках.

Уайт не ислючает, что Чимаев подерется в октябре: «Я бы определенно подумал об Абу-Даби».

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше