Судейские записки поединка Чимаев — дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла

UFC опубликовал судейские записки главного поединка 319-го номерного турнира в Чикаго между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Судьи единогласно отдали победу Чимаеву во всех раундах. В третьем отрезке Хамзат выиграл со счетом 10−8.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Чимаев — шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева.

Чимаев не заметил чемпиона — и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли.

