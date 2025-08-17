Судейские записки поединка Чимаев — дю Плесси: Хамзат единогласно выиграл третий раунд в два балла

Судьи единогласно отдали победу Чимаеву во всех раундах. В третьем отрезке Хамзат выиграл со счетом 10−8.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
Чимаев — шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева.
Чимаев не заметил чемпиона — и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли.
