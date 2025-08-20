Бивол планирует провести третий бой против Бетербиева

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол планирует провести третий бой против Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщил представитель боксера.
Ранее стало известно, что Бивол перенес операцию на спине. В связи с этим Бетербиев в ноябре проведет поединок против другого соперника. Также ранее обсуждался вопрос о том, что третий бой между Биволом и Бетербиевым может пройти в России.
«Мы планируем провести этот бой», — сказал собеседник агентства.
В феврале Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева. Сейчас Бивол владеет титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.