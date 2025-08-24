Российский боксер Гассиев выиграл у американца Милтона

Гассиев впервые выступил в США с 2017 года. После этого он боксировал в России, Сербии, Армении и Турции. Россиянин одержал вторую победу после поражения от шведа Отто Валлина 30 сентября 2023 года, когда не сумел защитить титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и получить шанс выйти на бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA. В октябре прошлого года Гассиев победил датчанина Кима Юнгквиста нокаутом в пятом раунде.