Канело и Кроуфорд провели стердаун в фонтане у гостиницы «Белладжио» в Лас-Вегасе

Местом для стердауна стал знаменитый фонтан возле гостиницы «Белладжио». В событии приняли участие председатель Главного управления по делам развлечений Турки Аль эш-Шейх и президент UFC Дана Уайт.

Источник: Спортс"

Бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Теренс Кроуфорд: «Канело большой, но не гигант. Будет тяжелый бой».

Сауль Альварес: «Бой с Кроуфордом станет одним из лучших в истории бокса. Я это сделаю. Я — победитель».