Уайт — о разнице в доходах бойцов UFC и боксеров: «У нас деньги распределяются по всей группе бойцов. Ты ешь то, что убиваешь»

«Есть несколько боксеров, которые зарабатывают огромные деньги. В UFC же деньги распределяются по всей группе бойцов. Ты ешь то, что убиваешь», — сказал президент UFC Дана Уайт.

Источник: Спортс"

