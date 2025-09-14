Японского боксера унесли с ринга на носилках после удара соперника головой

Инцидент произошел в японской Нагое во время поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в минимальном весе. Такада проводил бой против соотечественника Рюсэи Мацумото. После удара соперника головой в шестом раунде Такада упал на ринг и не смог подняться, его унесли на носилках врачи, которые стали оказывать спортсмену медицинскую помощь.