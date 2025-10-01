Чемпионат мира по боксу с рекордными призовыми пройдет в Дубае

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила на сайте, что чемпионат мира среди мужчин пройдет в Дубае в декабре 2025 года.
Турнир пройдет с 2 по 13 декабря на Теннисном стадионе Дубая, который вмещает 5 тысяч человек. Призовой фонд чемпионата мира составит 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров.
«Этот чемпионат мира — это не только рекорды и призовые деньги, это возможность оказать каждому боксеру, каждому тренеру и каждой национальной федерации заслуженное уважение и наградить их», — сказал президент ассоциации россиянин Умар Кремлев.
Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.