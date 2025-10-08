Боксер Мэнни Пакьяо объявил дату следующего боя

В июле 2018 года филиппинец завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, выиграв у аргентинца Лукаса Матиссе техническим нокаутом в 7-м раунде, в январе 2019 года его защитил, победив американца Эдриена Бронера по очкам, а в июле 2019 года завоевал титул суперчемпиона мира, выиграв у американца Кита Турмана решением судей. В январе 2021 года руководство WBA назначило филиппинца «чемпионом в отпуске» в связи с длительной паузой в карьере, а его титул был передан Угасу.