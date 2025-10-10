Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский боксер Николсон сообщил об отмене боя с Бетербиевым

Поединок должен был состояться 22 ноября в Эр-Рияде.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Richard Pelham/Getty Images

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бой между бывший абсолютным чемпионом мира по боксу россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Деоном Николсоном отменен. Об этом Николсон сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бой должен был состояться 22 ноября в рамках турнира «Ночь чемпионов» в Эр-Рияде.

«Получил сообщение, что мой бой с Артуром Бетербиевым отменили. Скоро будет информация о другом бое», — написал Николсон.

В феврале Бетербиев проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу в реванше и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиеву 40 лет, в его активе 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение. Николсону 35 года, на его счету 22 победы (18 нокаутом) и 1 поражение.