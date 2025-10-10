Американский боксер Николсон сообщил об отмене боя с Бетербиевым

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бой между бывший абсолютным чемпионом мира по боксу россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Деоном Николсоном отменен. Об этом Николсон сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).