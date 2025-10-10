Американский боксер Николсон сообщил об отмене боя с Бетербиевым

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бой между бывший абсолютным чемпионом мира по боксу россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Деоном Николсоном отменен. Об этом Николсон сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Бой должен был состояться 22 ноября в рамках турнира «Ночь чемпионов» в Эр-Рияде.
«Получил сообщение, что мой бой с Артуром Бетербиевым отменили. Скоро будет информация о другом бое», — написал Николсон.
В феврале Бетербиев проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу в реванше и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Бетербиеву 40 лет, в его активе 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение. Николсону 35 года, на его счету 22 победы (18 нокаутом) и 1 поражение.