Экс-чемпион мира по боксу Хаттон предположительно совершил самоубийство

Рики Хаттон был чемпионом мира в первой полусредней категории по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) и в полусредней категории по версиям WBA и IBO. Один из ярчайших моментов спортивной карьеры британца — победа техническим нокаутом над Костей Цзю в бою за пояс IBF в 2005 году. Тогда Хаттону присвоили звание лучшего бойца года журнал The Ring и телеканал ESPN.