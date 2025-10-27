Пакьяо назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса

«В качестве вице-президента IBA я намерен строить мосты — между любителями и профессионалами, Востоком и Западом, поколениями и культурами. Я убежден, что бокс способен объединять людей так, как не может никакая политика. Бокс меняет жизни, вдохновляет общества и приносит мир туда, где прежде было разделение», — сказал Пакьяо.