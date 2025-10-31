Ричмонд
Раузи — о Рогане: «Он не эксперт в MMA и никогда не дрался. Тхэквондо — это не бои»

«Роган — не эксперт в MMA. Он фанат со своим мнением. Он никогда не дрался. Тхэквондо — это не бои», — сказала экс-чемпионка UFC Ронда Раузи.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Напомним, комментатор UFC Роган владеет вторым даном по тхэквондо.

Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко».

Джо Роган: «Джонс против Перейры стал бы величайшим боем в истории человечества».

