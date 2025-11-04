Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис отказался от боя с блогером

Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис отказался от боя с блогером Джейком Полом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Боксерский поединок между блогером Джейком Полом и чемпионом мира Джервонтой Дэвисом не состоится, сообщает журналист Майк Коппингер в соцсети Х.

Бой должен был состояться 14 ноября в Майами. В связи с отказом Дэвиса промоутерская компания Пола, которая является организатором поединка, рассматривает 12 и 19 декабря в качестве даты нового поединка и ищет блогеру нового соперника. В списке потенциальных кандидатов 41-летний американец Андре Уорд, а также бывшие бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата 39-летний Фрэнсис Нганну и 40-летний Нейт Диас.

Дэвису 30 лет, он одержал 30 побед (28 — нокаутом) на профессиональном ринге, один поединок завершился ничьей. Американец является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легкой весовой категории.

У 28-летнего Пола 12 побед и одно поражение. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри.