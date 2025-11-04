Чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис отказался от боя с блогером

Бой должен был состояться 14 ноября в Майами. В связи с отказом Дэвиса промоутерская компания Пола, которая является организатором поединка, рассматривает 12 и 19 декабря в качестве даты нового поединка и ищет блогеру нового соперника. В списке потенциальных кандидатов 41-летний американец Андре Уорд, а также бывшие бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата 39-летний Фрэнсис Нганну и 40-летний Нейт Диас.