Боксер Сосулин защитил интерконтинентальный пояс IBA в рамках форума в Самаре

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион России 2022 года среди любителей россиянин Павел Сосулин защитил титул интерконтинентального чемпиона Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, он выиграл у испанца Хорхе Фортеа нокаутом во втором раунде.
Сосулин одержал 13-ю победу на профессиональном ринге (7 нокаутом) при отсутствии поражений. В прошлом бою он завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у соотечественника Магомеда Курбанова решением судей.
Сосулину 29 лет, он также становился участником чемпионата мира — 2023, обладателем пояса чемпиона Европы, чемпионом Азии по версии WBA, обладателем золотого пояса WBA. До боя Сосулин занимал 2-е место в рейтинге WBA.
34-летний Фортеа потерпел 5-е поражение в карьере при 25 победах (10 нокаутом) и 1 ничьей.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.