Боксер Сосулин защитил интерконтинентальный пояс IBA в рамках форума в Самаре

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион России 2022 года среди любителей россиянин Павел Сосулин защитил титул интерконтинентального чемпиона Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре, он выиграл у испанца Хорхе Фортеа нокаутом во втором раунде.