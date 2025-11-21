Темная комната саудитов, путь Гассиева, третий бой с Биволом? Что будет с карьерой Артура Бетербиева

Есть ли деньги на третий бой с Биволом? А это уже главная загадка. Бетербиев хочет третий бой, он ждет его. Говорит, даже если Дмитрий «решит выйти на бой, когда мне уже под 50 будет» — готов ждать. Но для того чтобы преимущество в скорости и тайминге сильнее сыграло в пользу Бивола, можно подождать чуть меньше. 3−4 года. В этом году Бивол оперировал спину, устраняя последствия старой травмы. Затем может провести восстановительный бой попроще, затем залечивать травму руки. Посечься в зале перед боем — и вот мы, не напрягаясь, придумали отсрочек на 2 года уже. В команде Дмитрия, я уверен, если подумают — придумают еще кучу вариантов. Я не знаю, правда ли они затягивают и стремятся отложить бой или нет. Если откладывают, то причина одна и она очевидна — нет в этой истории тех денег, которые их бы устроили. Правда, мы может недооценивать желание боксера побыть с семьей и друзьями, поехать мир посмотреть, посидеть в тишине, наконец, пока тело восстанавливается.