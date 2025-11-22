Боксер Абдуллаев завоевал золотой пояс WBA в новом для себя весе

Абдуллаев после поражения от американца Рэймонда Муратальи решением судей в бою за титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг решил перейти в более тяжелый вес. Его приглашали в Великобританию на поединок с местным боксером Адамом Азизом, но промоутеры россиянина выбрали другой вариант для развития его карьеры.