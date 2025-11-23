Шесть белорусов стали чемпионами Европы по муай-тай среди юношей и юниоров

В субботу, 22 ноября, на континентальном форуме определились победители и призеры в четырех возрастных группах — до 11, до 13, до 15 и до 17 лет. Обладателями золотых наград стали белорусы Глеб Лешко (U11, до 30 кг), Никита Залоско (U11, до 32 кг), Тимур Морозов (U13, до 52 кг), Тимофей Шуляк (U15, до 45 кг), Тамерлан Тургамбаев (U15, до 57 кг) и Евгения Корень (U15, до 51 кг).
Вторые места в своих весовых категориях заняли наши Артем Яколцевич (U13, до 42 кг), Равиль Гасанов (U13, до 48 кг) и Никита Бурло (U17, до 51 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Глеб Шопик (U11, до 40 кг), Назар Лелюкевич (U17, до 57 кг), Максим Плюта (U17, до 71 кг) и Евгений Закревский (U17, до 81 кг).
23 ноября в Афинах состоятся финалы среди молодежи до 23 лет, за звания чемпионов Европы поспорят трое белорусских бойцов. Кроме того, в воскресенье пройдут полуфиналы взрослого континентального форума, на ринг также выйдут трое наших спортсменов.