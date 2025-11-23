Шесть белорусов стали чемпионами Европы по муай-тай среди юношей и юниоров

В субботу, 22 ноября, на континентальном форуме определились победители и призеры в четырех возрастных группах — до 11, до 13, до 15 и до 17 лет. Обладателями золотых наград стали белорусы Глеб Лешко (U11, до 30 кг), Никита Залоско (U11, до 32 кг), Тимур Морозов (U13, до 52 кг), Тимофей Шуляк (U15, до 45 кг), Тамерлан Тургамбаев (U15, до 57 кг) и Евгения Корень (U15, до 51 кг).