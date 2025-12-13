Российский боксер Гассиев завоевал чемпионский титул WBA

Гассиев до 2020 года выступал в первом тяжелом весе, был чемпионом WBA и Международной боксерской федерации (IBF). Ему не удалось справиться только с Усиком в 2018 году, из-за поражения Гассиев лишился своих чемпионских поясов. Второе поражение, уже в супертяжелом весе, Гассиев потерпел от шведа Отто Валлина в сентябре 2023 года.