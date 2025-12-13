Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в отечественном боксе

На чемпионате мира 2025 года в Дубае Гаджимагомедов одержал победу в весовой категории до 92 кг, в финале оказавшись сильнее Турабека Хабибуллаева из Узбекистана. Ранее россиянин выигрывал турнир в 2019 и 2023 годах.