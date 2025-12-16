Российский Тайсон: боксера Шумкова накажут за укус соперника в финале ЧМ

Международная ассоциация бокса (IBA) накажет россиянина Всеволода Шумкова за укус соперника во время финального боя чемпионата мира-2025 в ОАЭ. Пострадал Абдумалик Халоков из Узбекистана.
«Где справедливость?»
Недавно в Дубае завершился чемпионат мира по боксу, на котором сборная России не только уверенно выиграла медальный зачет, но и установила исторический рекорд за всю 51-летнюю историю турнира: наши спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль.
Всеволод Шумков выступал в финале весовой категории до 60 кг и победил олимпийского чемпиона Абдумалика Халокова из Узбекистана. Триумф омрачил скандальный инцидент: в концовке третьего раунда россиянин укусил соперника за ухо. Эпизод был хорошо виден в трансляции, однако оппонент россиянина на него никак не отреагировал и продолжил бой.
Тренер сборной Узбекистана Рахматжон Рузиохунов осудил действия россиянина: «Это не собачьи бои, чтобы кусать соперника». Позже он опубликовал в соцсетях фотографию уха Абдумалика и сопроводил ее подписью: «Если нашего спортсмена укусят за ухо, приз достается тому, кто его укусил. Если наш спортсмен укусит соперника, его дисквалифицируют. Где справедливость?» Федерация бокса Узбекистана тогда заявила о намерении подать официальную апелляцию.
Реакция последовала: IBA действительно намерена наказать россиянина. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
«Санкции будут введены в адрес федерации и Всеволода Шумкова за то, что он прикусил ухо», — цитирует Беспутина РИА «Новости».
Насколько серьезным окажется наказание, он не уточнил.
Позиция Шумкова
Сам российский боксер подчеркнул, что эпизод не повлиял на исход поединка.
«Честно, это было на эмоциях. Никакого урона я нанести не мог и не хотел. Он меня держал, и я чуть-чуть прикусил ухо. Да там, наверное, и укуса как такового не было. На исход боя это никак не повлияло. Хейт и черный пиар даже придают дополнительную сладость победе. За прежние поражения я с лихвой взял реванш», — сказал Шумков в интервью «Матч ТВ».
Напомним, на этом чемпионате мира сборная России впервые за длительное время выступала под собственным флагом и гимном. В турнире приняли участие представители более 120 стран. Примечательно, что медали завоевали все 13 спортсменов нашей национальной команды, а 12 из них дошли до финалов.
