Конор — о бое Джошуа и Пола: «Нокаут в первые 60 секунд. Джейк больше никогда не будет прежним»

«Я еще не сделал собственную ставку на этот бой, но вариант “нокаут в первые 60 секунд” мне реально нравится. Теперь вопрос в другом: сколько ставить и на что еще?
Это поединок — легкая прогулка для Джошуа. Я знаю Matchroom, это точно не договорняк. Джейк ведет себя глупо — после этого поединка он больше никогда не будет прежним", — написал в социальных сетях Макгрегор.
Бой между Джошуа и Полом состоится в ночь на 20 декабря в Майами.
Пока Джошуа ронял Кличко, Джейк Пол ночевал в туалете Белого дома. Как они вообще встретились?
Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами.