Конор — о бое Джошуа и Пола: «Нокаут в первые 60 секунд. Джейк больше никогда не будет прежним»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор дал прогноз на поединок между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

«Я еще не сделал собственную ставку на этот бой, но вариант “нокаут в первые 60 секунд” мне реально нравится. Теперь вопрос в другом: сколько ставить и на что еще?

Это поединок — легкая прогулка для Джошуа. Я знаю Matchroom, это точно не договорняк. Джейк ведет себя глупо — после этого поединка он больше никогда не будет прежним", — написал в социальных сетях Макгрегор.

Бой между Джошуа и Полом состоится в ночь на 20 декабря в Майами.

