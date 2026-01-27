Российскому чемпиону подобрали немца

Возвращение на ринг самого известного российского боксера — Дмитрия Бивола, который не выступал уже почти целый год, прошедший после его второго поединка против соотечественника Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), может состояться уже весной. А биться ему придется против давным-давно владеющего статусом обязательного претендента Международной боксерской федерации (IBF) немца Михаэля Айферта — оппонента с довольно заурядным бэкграундом, почти сплошь состоящим из поединков против скромных оппонентов.