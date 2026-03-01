Нейт Диаз: «Топурия — дебил»

«Топурия — дебил», — написал в соцсетях Диаз.
Илия Топурия: «Мой следующий бой точно состоится летом. Но конкретной даты пока нет».
Илия Топурия: «В поединке со мной Царукян запаникует. Я легко с ним разберусь».
Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше