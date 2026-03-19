Федерация бокса России вступила в World Boxing

Под эгидой World Boxing будут проводиться олимпийские соревнования в 2028 году.

Источник: КФБ

ТАСС, 19 марта. Исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на выступление в организацию. Об этом сообщила пресс-служба World Boxing.

Аналогичное решение принято в отношении федераций бокса Белоруссии, Замбии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа — Новой Гвинеи, Танзании и Тонга. Всего в организацию входят 168 членов.

В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Позднее сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

