Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к бою с российским боксером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring и IBF, британец Тайсон Фьюри на пресс-конференции в Лондоне поделился подробностями подготовки к поединку с россиянином Арсланбеком Махмудовым.
Поединок состоится 11 апреля в Лондоне (Англия) и будет транслироваться на платформе Netflix.
Фьюри заявил, что находится в отличной форме и провел лучший подготовительный лагерь в карьере. «Я действительно не помню такого крутого подготовительного лагеря. Хочу постучать себе по голове. И я сдерживал себя изо всех сил. Иногда я просто думал: “Почему бы мне не съесть три пиццы?” Но я этого не делал», — заявил британец.
Махмудов, в свою очередь, пообещал устроить яркое шоу и преподнести сенсацию. «Я счастлив, что подерусь с Тайсоном в субботу ночью. Против меня легенда, прекрасный боксер. Но в субботу ночью я буду писать свою историю. Мне интересно проверить себя. Я хочу попробовать себя в “страшных” условиях», — заявил россиянин.
Для 37-летнего Фьюри этот бой станет первым после поражения от Александра Усика в декабре 2024 года. Он бывший чемпион WBC, на счету британца 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.
В активе 36-летнего Махмудова 21 победа (19 нокаутом) и два поражения. В последний раз россиянин выходил на ринг в октябре 2025 года, одержав победу над британцем Дэвидом Алленом.