Тим Цзю 25 июля проведет бой с Эрролом Спенсом

Последний раз Эррол Спенс выходил на ринг в июле 2023-го, когда проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде. Его рекорд — 28−1.
Тим Цзю в декабре 2025-го единогласным решением судей победил Энтони Веласкеса.
Бой в полусреднем весе пройдет в Австралии.
Последний раз Эррол Спенс выходил на ринг в июле 2023-го, когда проиграл Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде. Его рекорд — 28−1.
Тим Цзю в декабре 2025-го единогласным решением судей победил Энтони Веласкеса.