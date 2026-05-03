Наойя Иноуэ и Джесси Родригес могут провести поединок в январе (Майк Коппингер)

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх хочет организовать поединок абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наойи Иноуэ (33−0) и Джесси Родригеса (23−0), сообщает журналист Майк Коппингер.