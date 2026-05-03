Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях

В ночь на 3 мая в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок за титулы по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе между Хильберто Рамиресом (48−2) и Давидом Бенавидесом (32−0).

Источник: Спортс‘’

Бенавидес превосходил Рамиреса в скорости рук и доминировал практически во всех раундах. Это вылилось в нокдаун в конце четвертого раунде. Доминировали продолжилось в шестом отрезке, когда Бенавидес разбил Рамиреса взрывной серией на последних секундах раунда — тот сел и отказался от продолжения боя из-за травмы глаза. Таким образом, Бенавидес стал чемпионом мира в первом тяжелом весе — третьем по счету дивизионе.

Рамирес до этого выступал в июне 2025-го, когда выиграл единогласным решением судей у Юньера Дортикоса. Бенавидес в своем последнем поединке нокаутировал Энтони Ярда.

