Давид Бенавидес нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в трех весовых категориях

Бенавидес превосходил Рамиреса в скорости рук и доминировал практически во всех раундах. Это вылилось в нокдаун в конце четвертого раунде. Доминировали продолжилось в шестом отрезке, когда Бенавидес разбил Рамиреса взрывной серией на последних секундах раунда — тот сел и отказался от продолжения боя из-за травмы глаза. Таким образом, Бенавидес стал чемпионом мира в первом тяжелом весе — третьем по счету дивизионе.