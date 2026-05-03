Американский чемпион выбрал российского

Дэвид Бенавидес же отправился объяснять, какие у него теперь планы. Они никого не удивили. Сообщив, что мечтает, конечно, о встрече с другим мексиканцем, куда более известным, чем Рамирес, — Саулем Альваресом, который всеми способами уклонялся от пересечения с «панчером», когда тот выступал в суперсреднем весе, Бенавидес, перейдя к перспективам более реальным, уточнил, что «номером один в его списке хитов» является бой с Дмитрием Биволом, фронтменом российского профессионального бокса. Бивол — лучший полутяжеловес мира, ему сейчас принадлежат три пояса — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Два из них — IBF и WBA — будут стоять на кону в его очередном поединке. В нем 30 мая в Екатеринбурге Бивол будет драться против невысоко котирующегося немца Михаэля Айферта.