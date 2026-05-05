МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол покинул топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P) по версии The Ring, сообщается на сайте журнала.
Россиянин опустился с пятой строчки на шестую, уступив свое место американцу Дэвиду Бенавидесу. В субботу представитель США победил мексиканца Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.
Новым лидером рейтинга стал японец Наоя Иноуэ, который в субботу победил соотечественника Дзюнто Накатани и в седьмой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Иноуэ сместил на вторую строчку украинца Александра Усика, тройку замыкает американец Шакур Стивенсон.
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. 30 мая он проведет поединок против обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) немца Михаэля Айферта на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Для россиянина бой станет первым с февраля 2025 года, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).