Бивол покинул топ-5 рейтинга лучших боксеров мира

На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. 30 мая он проведет поединок против обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) немца Михаэля Айферта на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Для россиянина бой станет первым с февраля 2025 года, когда он победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).