Журналист Дэн Рафаэл прокомментировал слухи о его инсайде про перенос боя Мейвезер — Пакьяо на январь

«Я ничего не утверждаю. Так сказали адвокаты в ходе телефонного разговора по делу о наложении судебного запрета на Мейвезера в среду, которое я слушал», — написал в соцсетях Рафаэл.
Сегодня появилась информация, что поединок Мейвезера и Пакьяо перенесен с сентября на январь 2027-го. Портал Boxing Scene сослался на журналиста Дэна Рафаэла.
Ранее ожидалось, что поединок Флойда и Пакьяо пройдет 25 сентября в Лас-Вегасе.
Промоутерская компания CSI подала в суд на Флойда Мейвезера.
Флойд Мейвезер подал иск на $175 млн против теневого финансового менеджера.