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Журналист Дэн Рафаэл прокомментировал слухи о его инсайде про перенос боя Мейвезер — Пакьяо на январь

Журналист Дэн Рафаэл отреагировал на информацию о его инсайде по поводу переноса боя Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо на январь.

«Я ничего не утверждаю. Так сказали адвокаты в ходе телефонного разговора по делу о наложении судебного запрета на Мейвезера в среду, которое я слушал», — написал в соцсетях Рафаэл.

Сегодня появилась информация, что поединок Мейвезера и Пакьяо перенесен с сентября на январь 2027-го. Портал Boxing Scene сослался на журналиста Дэна Рафаэла.

Ранее ожидалось, что поединок Флойда и Пакьяо пройдет 25 сентября в Лас-Вегасе.

Промоутерская компания CSI подала в суд на Флойда Мейвезера.

Флойд Мейвезер подал иск на $175 млн против теневого финансового менеджера.