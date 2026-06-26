Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поединок Мейвезера и Замбидиса в Греции отменен

Боксерский поединок Флойда Мейвезера-младшего и Майка Замбидиса в Греции отменен.

Бой не состоится из-за решения CSI подать судебный иск против Мейвезера в окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

Флойда обвиняют в нарушении контракта, за которым следует судебный запрет на проведение поединка в Афинах.

В иске CSI утверждается, что компания выплатила боксеру аванс в размере $4,65 млн за эксклюзивные права на продвижение его боев против Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо. После получения денег Флойд объявил о поединке с Замбидисом. CSI не участвует в продвижении этого боя и считает его проведение нарушением контракта, согласно условиям которого Мейвезер не может выходить на ринг до поединка против Тайсона или Пакьяо.

Журналист Дэн Рафаэл прокомментировал слухи о его инсайде про перенос боя Мейвезер — Пакьяо на январь.

Промоутерская компания CSI подала в суд на Флойда Мейвезера.