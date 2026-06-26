Поединок Мейвезера и Замбидиса в Греции отменен

В иске CSI утверждается, что компания выплатила боксеру аванс в размере $4,65 млн за эксклюзивные права на продвижение его боев против Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо. После получения денег Флойд объявил о поединке с Замбидисом. CSI не участвует в продвижении этого боя и считает его проведение нарушением контракта, согласно условиям которого Мейвезер не может выходить на ринг до поединка против Тайсона или Пакьяо.