Король супертяжелого веса снял короны

Александр Усик, лучший супертяжеловес мира, опубликовал 26 июня в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пост, который стал шоком для боксерского сообщества. В нем украинец сообщил, что «хочет освободить» все три принадлежащих ему чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — и сделать их «доступными» для «парней, стоящих в очереди за ними». Усик подчеркнул, что это решение не означает, что он прямо сейчас заканчивает карьеру, но дал понять, что закончит ее в ближайшем будущем, проведя перед финишем «последний танец».