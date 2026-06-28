Перейра назвал трусом рефери Дина, показав скрин боя Буллета в Баку

Дин дважды уведомил Магомедова за нарушения по ходу поединка — Шара дергал Перейру за волосы во время боя. В перерывах между раундами рефери сообщил углу россиянина, что следующее нарушение приведет к лишению балла.
Буллет выиграл бой единогласным судейским решением (29−28 — трижды).
Пережил нокдаун и пытался вырвать сопернику волосы. Зубастый камбэк Шары Буллета.
Шара Буллет: «Скоро я заберу пояс. Мое пиратское сокровище ждет меня».
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Биография Алекса Перейры: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мир смешанных единоборств попадают очень разные спортсмены. И у многих именно карьера в ММА — венец спортивной истории. Но Алекс Перейра сделал себе крутое имя ещё в кикбоксинге. А переход в «бои без правил» только укрепил его статус топового бойца. В биографию спортсмена уместились бедность, проблемы с алкоголем и итоговый тотальный успех. Обо всём этом — в нашем материале.Читать дальше