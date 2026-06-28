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Перейра назвал трусом рефери Дина, показав скрин боя Буллета в Баку

Экс-чемпион UFC Алекс Перейра обвинил в трусости рефери Херба Дина, работавшего на поединке Шары Буллета и Мичела Перейры в Баку.

Источник: Спортс‘’

Дин дважды уведомил Магомедова за нарушения по ходу поединка — Шара дергал Перейру за волосы во время боя. В перерывах между раундами рефери сообщил углу россиянина, что следующее нарушение приведет к лишению балла.

Буллет выиграл бой единогласным судейским решением (29−28 — трижды).

Пережил нокдаун и пытался вырвать сопернику волосы. Зубастый камбэк Шары Буллета.

Шара Буллет: «Скоро я заберу пояс. Мое пиратское сокровище ждет меня».

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