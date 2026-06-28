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Гуськов похвалил Буллета за выступление в бою с Перейрой: «Молодец, что не потерялся, не включил заднюю, вырвал победу. Мичел убегал два раунда»

Боец UFC Богдан Гуськов похвалил Шару Буллета за выступление в бою с Мичелом Перейрой.

"Шара умеет подкинуть валидола в аптечку. Я распереживался, все ладони вспотели. В моменте закралось неприятное ощущение. Но везет сильнейшим. Этот дурак [Перейра], видимо, вымахался в первом раунде. Каждый бой по-своему уникален. По одному поединку судить о том, что Шара сможет, а чего не сможет, нельзя. Мы все видели, насколько неудобным был Мичел. Но я считаю, что Шара показал в борьбе хорошие навыки.

Я буду предвзят — в любом случае. Хейтеры всегда будут болтать. После такого удара Шара реабилитировался, провел на характере два прекрасных раунда.

Говорить о том, что он к чему-то не готов? Кого-то вырубит в следующем бою… Скажут, что это случайность. Магомедов молодец, что не потерялся, не включил заднюю, вырвал победу. После эпизода в первом раунде Шара уже сам искал бой, был агрессором. Ничья была бы нечестной, потому что Перейра убегал два раунда.

Бразилец думал, что судьи отдадут ему первый раунд со счетом 10−8? Даже в таком случае нужно одержать победу еще в одном раунде. Кроме того, что Мичел потряс Шару в первом раунде, он не сделал ничего", — сказал Гуськов.

Буллет выиграл бой единогласным судейским решением (29−28 — трижды).

Перейра назвал трусом рефери Дина, показав скрин боя Буллета в Баку.

Пережил нокдаун и пытался вырвать сопернику волосы. Зубастый камбэк Шары Буллета.