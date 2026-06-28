Гуськов похвалил Буллета за выступление в бою с Перейрой: «Молодец, что не потерялся, не включил заднюю, вырвал победу. Мичел убегал два раунда»

"Шара умеет подкинуть валидола в аптечку. Я распереживался, все ладони вспотели. В моменте закралось неприятное ощущение. Но везет сильнейшим. Этот дурак [Перейра], видимо, вымахался в первом раунде. Каждый бой по-своему уникален. По одному поединку судить о том, что Шара сможет, а чего не сможет, нельзя. Мы все видели, насколько неудобным был Мичел. Но я считаю, что Шара показал в борьбе хорошие навыки.