Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайсон Фьюри впервые за 15 лет оказался легче соперника

Фьюри 24 июля встретится в Паттайе с поляком Вахом. Британец оказался на 12 кг легче соперника — это первый случай в его карьере с 2011 года.

Источник: Getty Images

Бывший чемпион WBC Тайсон Фьюри оказался на 12 кг легче поляка Мариуша Ваха перед их боем в Паттайе (Таиланд), который пройдет 24 июля. Об этом сообщает Би-би-си.

Вес 37-летнего британца составил 120 кг, 46-летнего Ваха — 132 кг.

Они проведут поединок без телетрансляции перед 1,5 тыс. зрителей.

«Теперь я мистер Стройняшка», — сказал Фьюри.

В предыдущий раз Фьюри был легче соперника в 2011 году — перед боем против Дерека Чисоры, а всего таких случаев в его 17-летней карьере четыре (также перед поединками с Джоном Макдермоттом и Даниилом Перетятько в 2009-м).