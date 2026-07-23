Тайсон Фьюри впервые за 15 лет оказался легче соперника

Бывший чемпион WBC Тайсон Фьюри оказался на 12 кг легче поляка Мариуша Ваха перед их боем в Паттайе (Таиланд), который пройдет 24 июля. Об этом сообщает Би-би-си.
Вес 37-летнего британца составил 120 кг, 46-летнего Ваха — 132 кг.
Они проведут поединок без телетрансляции перед 1,5 тыс. зрителей.
«Теперь я мистер Стройняшка», — сказал Фьюри.
В предыдущий раз Фьюри был легче соперника в 2011 году — перед боем против Дерека Чисоры, а всего таких случаев в его 17-летней карьере четыре (также перед поединками с Джоном Макдермоттом и Даниилом Перетятько в 2009-м).