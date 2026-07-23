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Боксер Бивол перенес операцию на локте

Боксер сообщил, что операция прошла успешно. Его тренер заявил, что спортсмен должен восстановиться через две недели. Следующий бой Бивола запланирован на 12 декабря.

Источник: Соцсети

Российский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сообщил в телеграм-канале, что успешно перенес операцию на локте.

Тренер спортсмена Геннадий Машьянов сказал ТАСС, что восстановление займет около двух недель.

У Бивола 12 декабря в Екатеринбурге планируется бой. Соперник пока неизвестен, но промоутер боксера Эдди Хирн ранее говорил, что Бивол хочет провести третий бой с Артуром Бетербиевым.

Бетербиев в октябре 2024-го объединил чемпионские пояса, победив Бивола, но в феврале 2025-го Бивол взял реванш. Позднее Бивол отказался от пояса WBC.