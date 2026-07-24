Усик раскрыл планы на жизнь после завершения карьеры

Кроме того, боксер отметил, что хотел бы работать со спортсменами и помогать украинским атлетам не только в боксе, но и в футболе, борьбе и других видах спорта. Усик подчеркнул, что у украинских спортсменов большой потенциал, и у него есть для этого сильная команда.