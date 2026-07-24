Том Аспиналл: «По сравнению с операциями на глазах вазэктомия — вообще ничего»

«У меня было три операции. Одна — на левом глазу и две — на правом. Кстати, когда мне делали вазэктомию, я думал: “Это будет худшая операция в моей жизни”. Но по сравнению с операциями на глазах — это вообще ничего. Честно говорю. Операции на глаза — чертов ужас», — сказал Аспиналл.
Том Аспиналл получил тычок в глаза в последнем поединке против Сирила Гана, прошедшем на турнире UFC 321 в октябре 2025-го. Он был признан несостоявшимся.
Том Аспиналл объявил о возвращении: «Мы просто ждем дату боя от UFC».